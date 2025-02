Eesti tehnoloogiafirma Nortal sõlmis NATOga lepingu

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et eelhankeleping on oluline saavutus, mis on märk nii Nortali kui ka Eesti ettevõtete rahvusvahelisest usaldusväärsusest ja heast mainest. «Kaitsetehnoloogia ettevõtete toetamine ja valdkonna arendamine on valitsuse jaoks prioriteet, kuna see on oluline mitte ainult riikliku ja liitlaste julgeoleku tugevdamiseks, aga ka meie kaitsevaldkonna globaalse konkurentsivõime suurendamiseks.»