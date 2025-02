Kui Trumpilt küsiti välismaiste autode tollitariifide kohta, siis ta lausus, et eks nad sinna 25 protsendi kanti tulevad. Ravimite ja pooljuhtide kohta lausus ta, et need tulevad 25 protsenti või kõrgemad. Ta lubas, et tõstab neid aasta jooksul järsult. Ta ütles, et tariifitõusud tulevad aegamööda, et anda ettevõtetele aega oma tehaste toomiseks USAsse.