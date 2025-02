Kui suure korteri saab Tallinnas endale lubada keskmine Eesti pere

Habali sõnul on kinnisvara muutunud taskukohasemaks, kuid ei pruugi niipea jõuda pandeemiaeelsele tasemele. «Tallinnas on kinnisvarahinnad püsinud kaks aastat samal tasemel, kohati isegi 2022. aasta tipust alla tulnud. Kui kõrge inflatsiooni ehk raha odavnemise tingimustes kinnisvarahinnad oluliselt ei tõuse, siis tähendab see kodu reaalhinna ja kättesaadavuse paranemist. Teisalt on kõrge inflatsioon kahe teraga mõõk – inimeste üldkulud suurenevad ning ka riigid üritavad hinnatõusu kontrolli all hoida ning ei pruugi seetõttu euribori laenuintressi piisavalt kiiresti langetada,» ütles Habal.