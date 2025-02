Kinnisvarainvestor Liis Lass: pole mõtet väikeste asjadega rotitada

«Mulle see sendi lõhki ajamine absoluutselt ei meeldi - kasuta kõige paremaid maaklereid, kinnisvarabüroosid, fotograafe, tee korralikud renoveeringud, pane sisse ilusad köögid. Pole mõtet väikeste asjadega rotitada,» kirjaldas Lass oma põhimõtteteid.

Praegu elab Lass Singapuris. Ta on õppinud majandust Estonian Business Schoolis (EBS) ja Hiinas asuvas ülikoolis Beijing Technology and Business University (BTBU).

Eelmisel aastal ütles ta pikas intervjuus Postimehele, et reisib sageli riikides, kus ta plaanib kinnisvarasse investeerida või on seda juba teinud. «Praegu on käsil poolik projekt Ateenas — seega tõenäoliselt lendan varsti sinna. Huvi pakub Uruguay, samuti investeeringu mõttes,» rääkis Lass toona.