Avaliku pakkumise raames on investoritele saadaval kuni 500 000 võlakirja. Ühe võlakirja turuhind koos kogunenud intressiga on 110,53 eurot. Puhashind ilma kogunenud intressita on 109,00 eurot. Minimaalne tehingumaht on 10 võlakirja ehk 1105,34 eurot.