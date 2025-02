TalTechi IT-teaduskonna õppejõu ja uue õppekava programmijuhi Ago Lubergi sõnul on IT-sektoris selge puudus ekspertidest, kes oskaksid tehisintellekti süsteeme arendada, hinnata ja juhtida.

«Tulevikus muutuvad süvateadmised tehisintellektist ning selle loomise ja arendamise oskused IT-sektoris hädavajalikuks,» märkis Luberg. «Tehisintellekt on selle sajandi esimese veerandi suurim innovatsioonivedur ning juba lähiaastatel näeme Eesti ettevõtetes lahendusi, mida täna veel ettegi ei kujuta. Selleks, et tehnoloogia areneks soovitud suunas, on vaja teadlikku ja pädevat AI-juhtimist eri tasanditel.»