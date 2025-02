Ettevõtjad sarjavad valitsuse salasobingut: «See kompott läheb liiga kalliks»

Hando Sutter ütleb, et ettevõtjate jaoks on oluline elektri lõpphind – see, kus on sees kõik maksud-tasud-aktsiisid. Nüüd on aga Eestis olukord, kus Soomega võrreldes maksame kaks korda rohkem ning ka Leedu-Läti rebivad eest. Lisaks ootab 1. mail ees aktsiisitõus ning 1. juulil käibemaksutõus – ehk siitpoolt pole elektrihinna leevendust kuskilt näha.

«Ja me ei räägi siin veel üldse tuuleenergia toetamisest. Energiamahukad tööstused ütlevad juba täna, et Rootsis on tootmine odavam. Meil on juba mitu firmat, kes kaaluvad tootmise Rootsi viimist,» ütles Sutter. Mis see mõistlik hind on? Sutter ütleb, et Soomes-Rootsis ongi lõpphind ligikaudu 100 eurot/MWh ning kui kliimaministeerium prognoosib Eesti lõpphinnaks 170 eurot/MWh, siis sellega oleme juba konkurentsist kaugel väljas.