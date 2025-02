Tõeline pitsarahvas! Rimi müüs eelmisel aastal pea miljon pitsat

​​Rimi valikus on kokku 16 erinevat pitsat, millele lisandusid möödunud aastal õhukese põhjaga variandid. Rimi Eesti ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul areneb valik pidevalt ning uusi maitseid testitakse põhjalikult. «Eelmise aasta lõpus müügile tulnud õhukese põhjaga pitsad on klientide seas populaarsed. Paljud otsivad taskukohaseid lahendusi lõunasöögiks, ja tihti tullakse Rimisse just kiire pitsaviilu ja pooleteise eurose orgaanilise kohvi järele,» selgitas Jürisson.