KINNISVARAJURIST SELGITAB Kas omanikul on õigus üüripinnale omavoliliselt siseneda?

Kas pole tuttav olukord, kus üürileandja tahaks vaikselt kontrollida, kas üürnik hoolitseb renditud pinna eest korralikult? «Ikka jääb üks võtmekomplekt ka omanikule ja nii kipub ta arvama, et tal on õigus igal ajal oma vara üle vaadata. Või siis müüb ta üüripinda ja tahab seda näidata potentsiaalsele ostjale või uuele üürnikule,» kirjutab Hindpere.

Kui eluruum on üürnikule üle antud, saab temast Hindpere sõnul asja otsene valdaja ning üüripinnast tema kodu, mis on põhiseaduse kohaselt puutumatu. «Ja valdus on seadusega kaitstud omavoli vastu.»