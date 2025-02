KOONDAMISED JÄTKUVAD Tekstiilifirma koondab pea pooled töötajad

Ronin on õmblusfirma, mis toodab madratsikatteid. Viimasel viiel aastal on ettevõtte töötajate arv kõikunud 15 ja 20 inimese vahel.

Firma 2023. aasta majandusaasta aruandest on näha, et sel hetkel oli ettevõtte müügitulu veidi alla 1,4 miljoni euro ning kasum ulatus pisut üle 41 5000 euro. Samas 2022. aastal olid samad näitajad vastavalt 1,2 miljonit eurot ning 24 958 eurot.

Firma kodulehelt on näha, et Ronin OÜ on madratsikatete tootmisettevõte ning kelle meeskond omab erinevate õmblustootmiste kogemust üle 20 aasta. Ettevõtte juht on Anne Jõemets. Omanik on ALLIOTH OÜ.