Ansip konkurentsiseadusest: valitsuse senine suund on olnud täiesti sobimatu

Tema sõnul on Euroopa Komisjon määranud Eestile direktiivi vastuvõtmisega viivitamise eest juba 400 000 eurot trahvi ja iga päeva eest, mil direktiiv on jätkuvalt vastu võtmata, tuleb Eestil tasuda 3000 eurot. «Samal ajal räägime, et meil pole raha! Et ametnikke on raske koondada, aga iga päev 3000 eurot trahviraha maksta käib väga lihtsalt,» rääkis Ansip.

Tema sõnul peab keegi selle olukorra eest nimeliselt vastutama ning kui just mitte rahaliselt, siis kindlasti poliitiliselt.

Poliitiline kemplus

Soraineni partner ja õigusteadlane Carri Ginter ütles juba jaanuari lõpus, et tema hinnangul on suure trahvinõudeni viinud olukorra taga sisepoliitiline kemplus ning talle jäi mulje, et haldusmenetlus-enesesüüstamine olid olulised endisele peaministrile ning hiljem rääkisid sellest pigem sotsiaaldemokraadid.

«Kõige lihtsam oleks direktiiv võtta üle väärteomenetlusena, selle saab teha mõne nädalaga,» ütles Ginter.

Sealt edasi võib arutada, mida veel oleks konkurentsiseadusesse vaja või mitte vaja. Ginter rõhutas, et Euroopa Liidu direktiiv ei nõua ei enesesüüstamist ega haldusmenetlust, vaid siin on selgelt Eesti pool jälle rohkem asju seadusesse sisse pannud kui euroliit nõuab.

Enesesüüstamise küsimus on Ginteri sõnul väga oluline, sest ei saa olla nii, et «ettevõtja tuleb nagu õpilane õpilaspäevikuga konkurentsiameti juurde, et tegin seda ja seda ja siis konkurentsiamet ütleb, kas võib jätkata või ei». Ginteri hinnangul ei sobi selline asi demokraatliku riigikorra juurde.

Algset plaani suunata konkurentsialased küsimused haldusmenetlusse on teiste õigusekspertide kõrval teravalt kritiseerinud ka õiguskantsler Ülle Madise, kes märkis mullu vastuskirjas esialgsele eelnõule, et selle juurest puudub siiras analüüs, milles püütaks välja selgitada, kumb menetlus – haldusmenetlus või väärteomenetlus – sobiks ECN+ direktiivi ülevõtmiseks viisil, et seeläbi oleks tagatud ka isikute põhiõigused olukorras, kus karistused on väga karmid. «Ühtlasi ei ole me näinud analüüsi, mis arvestaks nende muudatustega, mis on karistusseadustiku üldosasse juba tehtud,» on Madise kirjutanud.