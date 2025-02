Ostjale on üks peamisi kulusid notari tasu, mille suurus sõltub tehingu väärtusest. Notari teenus on vajalik kõikide ametlikult registreeritud tehingute puhul, et kinnitada nende seaduslikkust. Lisaks sellele tuleb ostjal tasuda riigilõiv, mis samuti määratakse tehingu väärtuse järgi. Samuti peab ostja arvestama korteriühistu tasudega, mis võivad sisaldada haldustasusid, makseid remondifondi või muid ühistu määratud makseid. Sageli tuleb ostjal tehingu järel teha ka erinevaid sisustamis- või renoveerimistöid, mis ei ole esialgu hindamise käigus arvesse võetud. Need lisakulud võivad tehingu maksumust oluliselt suurendada.

Müüjal on samuti mitmeid kulusid. Esimene ja kõige kaalukam kulu on kinnisvara müügiks ettevalmistamine, olgu selleks remont, professionaalne fotograafia või kodu sisustamine, et suurendada objekti väärtust ja atraktiivsust. Kui kinnisvara on laenuga koormatud, tuleb enne müüki tasuda ka laenukohustused. See võib olla tähtis rahalise koormuse seisukohalt, kuna müüjal võib tekkida vajadus tasuda laenud enne tehingu lõppemist. Veel tuleb silmas pidada, et kui kinnisvara on müüdud kasumiga, tuleb tasuda ka kapitali kasvutulu maks.