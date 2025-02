Luminori laenude kompetentsikeskuse juht Helina Kikas selgitas, et kui arvestada, et kodulaenu kuumakse on 1000 eurot, siis laias laastus võiks see viidata kinnisvarale, mille väärtus on 240 000 eurot. «Seda juhul kui laen on võetud 30 aastaks ja sissemakse oli 15 protsenti,» selgitas Kikas.