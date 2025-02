Ministeerium kavandab söögikohtadele järjekordset kohustust

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste ütles, et tegelikult peaks kõik restoranid teadma, kust nende liha pärit on ja seda infot ka klientidega jagama. Kallaste lisas, et ministeerium tahab nügida toitlustajaid sinnapoole, et nad pigem hakkaksid kasutama kodumaist liha.