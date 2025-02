Praegu on nii ettevõtjad kui ka poliitikud asunud häälekalt nõudma, et maksupoliitika abil leitaks leevendus kiirele hinnatõusule. Sotsid liider Lauri Läänemets usub, et toiduainete käibemaksu soodusmäära suhtes on valitsuses võimalik kokkuleppele jõuda. Läänemetsa hinnangul käib jutt 100–200 miljonist eurost.