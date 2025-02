500 TÖÖKOHTA SÄILIS Kiviõli Keemiatööstus ja Keskkonnaamet jõudsid kohtuvälisele kokkuleppele

Kokkuleppe kohaselt on Kiviõli Keemiatööstus ette valmistanud tegevuskava investeeringutest ja töödest soojuselektrijaama õhuheite vähendamiseks ja seireseadmete kasutusele võtmiseks. Saaste vähendamiseks hangitakse väävlipüüdur ja peenosakeste vähendamise seade.

Lisaks kohtumääruses kokkulepitule leppisid osapooled eraldiseisvalt kokku ka ühe katla ümberehitustöödes, et muuta see puiduhakkel toimivaks. Muudatuse peamine eesmärk on varustada Kiviõli linna keskküttesüsteemi taastuvatest allikatest toodetud soojusenergiaga. Puidukatel peab olema seejuures võimeline töötama ka ilma uttegaaside olemasoluta ehk autonoomselt.