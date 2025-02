VAATA OTSE Erikomisjon arutab tuuleparkide toetuste mõju elektri hinnale

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on vaja tagada, et Eesti uueneva elektrisüsteemi kujundamine toimuks läbipaistvalt ja oleks ka hinna poolest tervikuna konkurentsivõimeline naabermaadega, kuna sellest sõltub nii meie inimeste kui ka ettevõtjate käekäik. «Rohepöörde ja taastuvenergia haavatavust korruptsiooniohtude poolt toovad pidevalt välja näiteks nii Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kui ka Transparency International – sealhulgas eelmisel nädalal avaldatud korruptsioonitaju indeksit kommenteerides,» sõnas ta ja lisas, et tajub Eestis energiapoliitikas läbipaistmatust selles, et ei ole toimunud poliitilist diskussiooni Eesti Energiaga varustuskindluse tagamise osas.

«Samas on valminud otsus toetada meretuuleparke, võimalik, et kõige kallimat taastuvenergia liiki 20 aasta jooksul 2,3 miljardi euroga ning ministeerium ei ole avaldanud meretuuleparkide toetuste arvutamise põhimõtteid ei avalikkusele ega korruptsioonivastasele erikomisjonile. Samas maismaatuuleparke planeeritakse samal perioodil toetada 20 miljoni euroga. Niisugune ühe tehnoloogialiigi eelistamine vajab kindlasti selgitusi vältimaks põhjendamatuid turumoonutusi. Kuivõrd energiainvesteeringud on suured ja pika tasuvusajaga, on läbipaistvus varustuskindluse, energiajulgeoleku ning mõistliku hinna tagamisel eriti oluline,» toonitas esimees.

«Elektrisüsteemi kaasajastamine on keeruline ülesanne, millel on palju liikuvaid osasid, millest üks on tuuleenergia võimalikult otstarbekas kasutuselevõtt. Peame olema kindlad, et tuuleparke rajades saadav kasu jõuaks kodutarbijate ja ettevõtjateni päriselt soodsa elektrina, mitte vaid kasumina arendajate taskutesse,» märkis ta.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi energeetika osakonna juhataja Rein Vaks ja taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein, riigikontrolli esindajad, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks, Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja, Enefit Greeni nõukogu esimees Andrus Durejko, Korruptsioonivaba Eesti MTÜ esindajad, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg.