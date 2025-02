Riigikontrolli esindaja ütles, et midagi nii uut ega hirmsat seal komisjonis ei räägitud, et selle oleks pidanud kinniseks kuulutama. Riigikontroll on jätkuvalt seisukohal, et asjad käivad vastupidises järjekorras. Ideaalis peaks riigikogus toimuma vaidlus energiamajanduse arengukava üle, mille käigus leitakse Eestile optimaalne energiamiks, nagu öeldakse, ja seejärel vaadata, mida ja kuidas toetada. Mitte selles järjekorras, et kõigepealt teeme toetuse, kirjutame toetustega ennast kinni ja siis alles hakkame strateegilisi energeetikavalikuid langetama. Kõigepealt tuleks ikka vaadata, mis oleks Eesti jaoks parim lahendus, milline on see suur energiapilt. Ja siis hakata sealtmaalt minema, et kas tuulikuid ja kui, siis kui palju, et kui maismaatuulikud on soodsamad, siis alustadagi neist ja siis alles vaadata, mida juurde vaja. Riigikontroll avaldas lootust, et nüüd, mil kliimaministeerium uue seadusevariandiga välja tuleb, tekib debatt valitsuses, siis riigikogus ja et riigikogu liikmetel jagub jõudu need küsimused ära küsida, mis vaja, enne kui asi käiku läheb.