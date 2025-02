UISUVÄLJAKUTE VÕRDLUS Vaata, kus saab kõige taskukohasemalt uisutada

Tallinna südames asuv Vanalinna uisupark on populaarne koht nii kohalike kui ka turistide seas. Selle väljakul maksab täispilet olenevalt nädalapäevast 8–9,90 eurot, sooduspilet jääb vahemikku 6–8 eurot. Kui isiklikke uiske pole, saab neid ka kohapealt rentida – tavalised uisud maksavad 5,50, kuid ilu- ja hokiuiskude rent on veidi kallim – 9,90 eurot.

Sarnases hinnaklassis, ent siiski pisut odavamad, on ka Nõmme, Mustamäe ja Lasnamäe uisupargid, kus täispilet maksab 6,60–8,70 eurot ning sooduspilet olenevat päevast 4,50 kuni 6,60 eurot. Kõigis neis kohtades on uiskude rent 5 eurot, samas kui ilu- ja hokiuisud maksavad 9,90 eurot. Kadrioru uisuplatsil on hinnad pisut madalamad – täispilet on 6,50–8 eurot, sooduspilet 5 eurot, ning uiskude laenutus maksab samuti 5 eurot.