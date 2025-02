VAATA OTSE Erikomisjon arutab, kas meie pensionisüsteem ikka peab vastu

«Riigieelarve seis on muutunud üha keerukamaks ning puudub ühiskondlik valmisolek täiendavateks maksutõusudeks, mis tähendab, et surve pensionisüsteemile ajas üha kasvab. Seetõttu on oluline, et nii riik, kuid ka igaüks meist mõtleks pensionile võimalikult varakult ja valmistuks selleks. Elu on kinnitanud, et mida varem alustada ja ise panustada, seda suurem on tulevikus pension. Arutame istungil pensionisüsteemi väljakutseid ja otsime lahendusi, kuidas tagada kõigile väärikas vanaduspõlv,» ütles Mart Võrklaev.