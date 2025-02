Eestis on endiselt Euroopa suurim sooline palgalõhe

Viimase kümne aasta jooksul on sooline palgalõhe vähenenud 47 protsenti, ent Eestis on siiski Euroopa suurim palgalõhe, teatab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Palgalõhet põhjustavad eelkõige soostereotüübid, mis mõjutavad naiste ja meeste haridus- ja ametivalikuid, karjääriteid, hooletöö jagamist ning tööandjate palga- ja personalipoliitikat.

Majandusminister Erkki Keldo sõnul on oluline, et kõik inimesed sõltumata nende soost, saaksid samaväärse töö eest võrdset palka. Kuigi tema sõnul on märgata edasiminekut soolise palgalõhe vähenemisel, pidurdavad seda erinevad juurdunud arusaamad nagu näiteks eeldus, et mehed sobivad juhtivatele kohtadele paremini ning peamiselt meestega täidetud ametikohad on kõrgemalt tasustatud.