Eesti inimeste rahakotirauad annetusteks enam väga ei avane

Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm sõnas, et annetuste vähenemisel võivad olla erinevad põhjused. «Näeme, et inimesed kasutavad üleüldiselt järjest vähem sularaha ning maksmisest taskusse jäävaid sente ja münte, mida oli lihtne möödaminnes annetuskasti panna, enam ei ole. Annetuste maht on olnud langustrendis juba neli aastat ning see oli ka üks põhjus, miks me lisasime möödunud aastal keskuse annetusstendile lisaks sularaha kogumiskastile ka kaardimakse võimaluse,» rääkis Nõmm.