Veske sõnul on tuulikud ja gaasijaamad ning elamute renoveerimine kallis, aga see aitab energia hinda kontrolli all madalamana hoida. Energiatootmisse ja hoonete renoveerimisse tuleb investeerida eelolevail aastail üle 15 miljardit eurot, niisugusele järeldusele jõudis Rohetiigri värske analüüs ehk energia teekaart.