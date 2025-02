Porsche paneb pidurit ja koondab tuhandeid töötajaid

Porsche on teatanud plaanist vähendada Saksamaal oma tööjõudu umbes 1 900 ametikoha võrra aastaks 2029, peamiselt Stuttgart-Zuffenhauseni ja Weissachi tehastes. Otsus on tingitud nõrgast nõudlusest elektriautode, eriti Taycani mudeli järele, ning keerulistest geopoliitilistest ja majanduslikest tingimustest.

Koondamised tähendavad nende tehaste 15 protsendi suurust töötajate arvu vähenemist ning need lisanduvad juba lõppenud 2 000 tähtajalise lepingu lõppemisele – 1 500 lõppes 2024. aastal ja veel 500 lepingut on aegumas praegu. Porsche plaanib vähendada tööjõudu vabatahtlike lahkumiste kaudu, pakkudes varajast pensionile minekut või hüvitispakette. Samuti kehtestatakse range palkamispoliitika, et uusi töötajaid värvata vaid hädavajadusel.