Arenguseire Keskuse ekspert Kaupo Koppel rõhutab, et tervishoiutöötajate puudus on kriitiline, eriti perearstide seas. «Üle 55-aastaste meditsiinitöötajate osakaal on kasvanud kõigis suuremates ametirühmades, kuid see on eriti märgatav perearstide hulgas. Praegu on pooled perearstidest üle 60-aastased ning paljud võivad järgmise kümnendi jooksul tööturult lahkuda,» ütles Koppel. Tööjõupuudus mõjutab enim maapiirkondi, kus alla 50-aastaseid perearste on vähe.