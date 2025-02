Modi ja Musk pidasid Valges Majas kummalise kohtumise

India peaminister Narendra Modi kohtus hiljuti Washingtonis Tesla ja SpaceXi tegevjuhi Elon Muskiga. Kuigi kohtumise ametlikuks eesmärgiks nimetati arutelusid kosmoseuuringute, tehnoloogia ja innovatsiooni teemadel, on paljude jaoks jäänud arusaamatuks, miks just Musk pidi Modi vastuvõtul osalema, kirjutas uudisteagentuur AP.

Kohtumine leidis aset Modi visiidi ajal USA presidendi Donald Trumpi juurde ning Muski roll selles ürituses on tekitanud rohkesti spekulatsioone. Trump ise kommenteeris pressikonverentsil möödaminnes, et ta ei tea täpselt, miks Modi ja Musk kohtusid, kuid pakkus, et viimane «soovib ilmselt Indias äri ajada».