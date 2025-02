Zelenskõi karm hoiatus: Kas järgmine Putini sihtmärk oled sina?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rõhutas Müncheni julgeolekukonverentsil, et Kiiev peab olema peamine otsustaja Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimistel. Ta märkis, et lahingud toimuvad Ukrainas, mitte USA-s ega Euroopa Liidus ja seetõttu peaks Ukrainal olema rahuprotsessi määratlemisel juhtiv roll.

USA presidendi erisaadik Ukrainas ja Venemaal Keith Kellogg välistas seevastu Euroopa riikide otsese osaluse läbirääkimistes, märkides, et kuigi nende huvid võetakse arvesse, ei pruugi nad füüsiliselt laua taga olla. Zelenskõi rõhutas, et Euroopa roll rahuprotsessis on kriitiline, ning hoiatas, et USA võib Euroopa kaitsmisest loobuda—mistõttu vajab kontinent oma ühisarmeed.