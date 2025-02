Maksupettumus: lisaraha märtsi alguses võib jääda unistuseks

Täna on see päev, mida eestlased igal aastal pikisilmi ootavad – alates 15. veebruarist saab e-Maksuameti lehel esitada möödunud aasta tuludeklaratsiooni. Aastaid on tulude deklareerimist võrreldud rattasõiduga – kord juba õpitud tegevuse kordamine –, kuid tänavu toovad mitmed olulised muudatused kaasa harjumuspärasest väiksema maksutagastuse.