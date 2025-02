Eestis on elamispindade kättesaadavus olnud kogu taasiseseisvusperioodi vältel suhteliselt hea, kuid viimasel kümnendil on kinnisvarahinnad kasvanud kiiremini kui palgad. Kas see trend jätkub?

Elamispindade kättesaadavus on Eestis olnud suhteliselt mõistlik kogu taasiseseisvumise vältel. Kodukulud on moodustanud leibkondade kuludest kuni kolmandiku ja kinnisvarahinnad on valdavalt liikunud sarnases tempos palkade kasvuga.