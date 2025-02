Raha põleb Elektril rekordhind, aga tänavavalgustus huugab

Elektrihinnad on viimastel kuudel tõusnud aina kõrgemale, ulatudes laupäeval tipptundidel ligi 59 senti kilovatt-tunnist. Ometi võib Tallinna tänavatel näha midagi kummalist: tänavavalgustus põleb ka siis, kui päike on juba kõrgel, ja just sellesama tipptunni ajal.