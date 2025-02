IAEA peadirektor Rafael Grossi rõhutas, et aeg piirava kokkuleppe saavutamiseks on lõppemas, kuna Teheran kiirendab 60-protsendise rikastatud uraani tootmist.

Kõneledes 14. veebruaril Müncheni julgeolekukonverentsi kulisside taga, paljastas Grossi, et Iraani kõrgelt rikastatud uraani igakuine tootmine on kasvanud peaaegu seitse korda. Kui IAEA esitab järgmise aruande lähinädalatel, on Iraanil arvatavasti umbes 250 kilogrammi 60-protsendist rikastatud uraani. Kuigi 60-protsendine rikastatud uraan ei ole veel relvakõlblik, muudaks edasine rikastamine 90 protsendini selle sobivaks tuumarelvade valmistamiseks. Kui rikastamisprotsessi jätkatakse, on IAEA hinnangul Iraani kasvav varu potentsiaalselt piisav mitme tuumalõhkepea tootmiseks, vahendab Reuters.