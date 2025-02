Valitsuse tuulepargikava: miljardid ja miljardid toetusteks

Eesti valitsuse kavandatav uus taastuvenergia toetuste pakett on kokku vähemalt neli miljardit eurot.

Lühikese ajaga tehtud otsused määravad Eesti energeetika näo pikaks ajaks. Samuti seob valitsus elektritarbijad aastakümneteks kohustusega energeetikafirmadele raha peale maksta. Hinnanguliselt on energeetikafirmad saanud viimase 15 aastaga umbes 1,5 miljardit eurot toetusi. Kas see raha on läinud firmaomanike kaukasse või toonud Eesti majandusele soodsama elektrihinna? Sellele küsimusele võib iga lugeja oma elektriarvet vaadates ise vastata.