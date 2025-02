Ämari lennubaasis avati kolm uut kasarmut

Ämari lennubaas on kahel viimasel aastal jõudsalt arenenud. «2024. aasta novembris taasavasime Ämari lennuraja ning sama aasta detsembris valmisid meil lennubaasis igapäevaseks kaitseväe tehnika hooldamiseks ning väljaõppeks mõeldud hooldus-õppegaraažid. Täna lisaks avatavad kasarmud parandavad märkimisväärselt meie ajateenijate, tegevväelaste ja liitlaste majutus – ja väljaõppe tingimusi,» ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lääne portfellijuht Steven Linkov.

Uued kasarmud ehitatakse arvestades eelkõige diviisi, mere- ja õhuväe väljaõppevajadusi. «Lennubaasi staap on asunud pea aasta jagu ajutisel pinnal, nüüd saame kolida oma tööruumidesse äsja valminud erilahendusega kasarmus. Lisaks on lennubaasi jaoks ülioluline, et liitlaste majutamise võimalus paraneb ja kasvab olulisel määral, eriti arvestades käesoleva aasta õppuse Siil25 lähenemist,» ütles Ämari lennubaasi staabiülem major Pille Joala.