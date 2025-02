Uuring: Venemaa kaitsekulutused on suuremad kui kogu Euroopal kokku

Venemaa kaitsekulutused kokku kasvasid mullu reaalväärtuses 42 protsenti, 13,1 triljoni rublani (146 miljardit dollarit). Kui aga analüüsida neid kulutusi ostujõu pariteedi alusel, siis kasvab see summa koguni 462 miljardi dollarini. Ostujõu pariteet väljendab seda, milline on valuuta tegelik ostujõud oma koduriigis. See tähendab, et kuigi rubla kurss on praegu dollari ja ka euro suhtes väga madal, siis ometi saab väiksemate toorme-, energia- ja tööjõukulude tõttu selle eest Euroopaga võrreldes palju rohkem laskemoona, rakette ja muud relvastust.