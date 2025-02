Väikeelamute rekonstrueerimisvoor hakkab lõppema, kolmandik rahast on kasutamata

Viimane päev taotlust esitada on 28. veebruar 2025 ja alates 1. märtsist on voor suletud, sest Euroopa Taaste- ja Vastupidavusrahastu vahendite kasutusperiood hakkab läbi saama. EISA avas väikeelamute rekonstrueerimise taotlusvooru läinud aasta 23. aprillil ja vooru rahaline maht on 28 miljonit eurot. Selle aja jooksul on praeguseks rahastusotsuse saanud kõigist maakondadest kokku üle 1000 taotluse mahus ligi 19 miljonit eurot. Seega on voorus saadaval veel 9 miljonit eurot.