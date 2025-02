Armukelmid petavad välja tuhaneid eurosid: kuidas tunda ära tundekaabakat?

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Lea Bärenson märkis, et armukelmid ei võta mitte kellegagi ühendust isiklikust huvist, vaid nad suhtlevad disainitud mudeli järgi. «Uurimused on näidanud, et petturite suhtlustaktikad on peensusteni läbi mõeldud ning nad võivad pettuse toime panemiseks järgida ka täpselt kirja pandud kirjalikke juhiseid. Pettur arvestab, et komplimente tehes on lihtne tähelepanu võita ja suhtlust algatada. Ta mängib suuresti üksildusele, kaastundele, empaatiale selleks, et ohvrilt raha kätte saada. Tema suhtlusstiil on tunnetest nõretav ning ajapikku emotsionaalselt üha laetum. Lõpuks võib asi jõuda lausa ähvardusteni. Raha saades kelm aga kaob või proovib teilt mõne aja möödudes uut summat saada,» kirjeldas Bärenson.