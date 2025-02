Luminor väljastas 150 miljoni euro väärtuses võlakirju

Võlakirjad, mis on Luminori Banki emaettevõtte Luminor Holdingu kohustused, on tagasikutsutavad 6,5 aastat pärast emiteerimist 6-kuulise perioodi jooksul ning Moody’s on neile andnud Ba2 reitingu. Võlakirjad on noteeritud Euronext Dublini börsil ja emiteeriti selleks tehinguks koostatud eraldi pakkumisdokumendi alusel. Tehingu peakorraldajad olid Citigroup ja Morgan Stanley ning kaaskorraldaja oli Luminor Bank.