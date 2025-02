Tuulepargiarendaja TMV Greeni juhil Jaanus Kivirannal jagub krõbedaid sõnu valitsuse plaani kohta, tuuleparke rahva rahaga teha ehk teisisõnu, neile toetust maksta. «Eesti on ajast ikka väga maas ja vaja ei ole leiutada üldse enam uut jalgratast vaid tegelikult uurida mis mujal maailmas toimub. Enamus riike on aru saanud, et mida vähem riik subsideerib elektritootmist, seda konkurentsivõimelisem ja ühiskonnale parem energiatootmine tuleb turule. EI TOHI luua kellelegi eeliseid või riikliku tellimist. Selliste turumoonutustega me lihtsalt mängime ennast konkurentsist välja,» ütleb Kivirand. Ta leiab, et maismaatuulikuid saab teha vastu turgu ehk et eraldi maksumaksjatelt mingit toetusskeemi nad küsima ei pea. Kivirand leiab, et heal tuulikuprojektil pole rahastuse leidmisega probleeme, aga kui lihtsalt nii-öelda raha peale visata, siis võib mõnel tekkida kiusatus, ülejala lasta ja teha projekte, mis pole nii läbimõeldud, sest – mõisa köis, las lohiseb.