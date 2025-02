Linnamäe sai enda kätte suure hulga tuulepargialasid

Tuulepark, pilt on illustratiivne.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teatas, et riigimaadele on laekunud pakkumised 17 arendajalt, kes soovivad tuuleparke ehitada. Nende hulgas on mitme firmaga esindatud ka suurärimees ja Postimehe omanik Margus Linnamäe.