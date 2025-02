EI AITA KA MAJANDUSLANGUS Ametnike arv kasvab kui pärmi peal

«Hoolimata sellest, et meil on kestnud majandusseisak üle kahe aasta, oli hõivatute arv oli 2024. aastal rekordkõrge, keskmiselt 698 600 inimest. See on kõrgeim keskmine hõivatute arv viimase seitsme aasta jooksul. Üheks põhjuseks on tööealiste inimeste arvu kasv ja see kasv on tulnud peaasjalikult tänu positiivsele rändesaldole. Eesti jaoks on hea uudis see, et sisserändajad on põhiliselt tulnud Ukrainast ja nad on tänaseks suures enamuses edukalt integreeritud Eesti tööturule või on nad lahkunud teistesse EL riikidesse,» tõi Eamets oma kommentaaris välja.