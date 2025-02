Terminali elektriautode laadimisvõrgustik kasvas mitmekordselt

Eestis ületas elektriautode arv 2024. aastal 8000 piiri, suurendades vajadust kiire ja töökindla laadimistaristu järele. Terminali juhatuse liikme Kuldar Assmani sõnul toimus laienemine eriti hoogsalt aasta lõpus, mil uusi laadimisjaamu paigaldati peaaegu igapäevaselt. Kõik uued laadimispunktid on vähemalt 150 kW võimsusega ning võimaldavad samaaegselt laadida vähemalt kahte CCS2-standardit toetavat sõidukit.

Laadimispunktid rajati nii Terminali tanklatesse kui ka kaubanduskeskuste parklatesse. Uute asukohtade seas on Järve Keskus Tallinnas, mitmed Selverid Tartus ja Pärnus ning COOP Narvas. Assmani sõnul on kaubanduskeskuste laadijad eriti olulised kortermajade elanikele, kelle jaoks oma laadimisvõimaluse loomine võib olla keeruline. Samuti võimaldab see autoomanikel ühildada ostlemine sõiduki laadimisega – 150 kW laadija suudab keskmise poeskäigu jooksul aku täielikult täita.