Koondamislaine on jõudnud Jeff Bezose kosmoseettevõttesse

Jeff Bezose asutatud kosmoseettevõte Blue Origin teatas 13. veebruaril 2025, et vähendab oma tööjõudu ligikaudu 10 protsenti ehk üle 1000 töötaja. Peamised koondamised puudutavad inseneri-, uurimis- ja arendustegevuse ning programmi- ja projektijuhtimise ametikohti, peamiselt on mõjutatud töölised Floridas, Texases ja Washingtonis.

Ettevõtte tegevjuht Dave Limp selgitas töötajatele saadetud e-kirjas, et kiire kasv viimastel aastatel on toonud kaasa liigset bürokraatiat ja fookuse hajumist. «Kasvasime ja palkasime viimastel aastatel uskumatult kiiresti. Selle kasvuga kaasnes rohkem bürokraatiat ja väiksem fookus, kui meil vaja oleks,» kirjutas ta, lisades, et ettevõtte struktuur «peab muutuma.»