Lühidalt öeldes, bluff käib nii kaevanduse CO 2 heitmete kui ka killustiku hindade kohta, mis on toodud vesisalvesti arendaja Zero Terrain tellitud uuringus. Mäetööstuse liitu koondunud ettevõtjaid ärritab teadmine, et valitsus võib anda 700 miljoni euro suuruse toetuse ettevõttele, mis hakkab selle raha toel hoopis nende konkurendiks.

Graniitkillustikku tuuakse Eestisse praegu Soomest, aga ka Rootsist ja Norrast. Zero Terraini äriidee on kaevata Paldiski poolsaare alla graniidikihti 750 meetri sügavune šaht, mille põhja tuleb elektrijaam. Viimane töötab veevarudel, mida madala elektrihinnaga reservuaari pumbatakse ja kõrgega alla lastakse, et toota elektrit. Paldiski jaam on kavandatud suhteliselt suurena. Kui 2026 algab uuristamine, siis 2032 võiks jaam anda esimese voolu. Seejärel algab teise etapi ehitus, mis peaks valmima 2038. Esimeses etapis on kavas ehitada 500 MW elektrijaam, teises seda kaks ja pool korda kasvatada.