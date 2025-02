Investor Marile tõi Merko suur dividend üllatuse, kuid juurde ostis LHV aktsiat

Olulisem kui hetkehinnalt dividenditootlus, on arvutada seda soetushinnalt. Esimesel juhul on see oluline neile, kellel veel aktsiaid pole ja kes võivad selle pealt võrrelda erinevaid dividendivõimalusi.

Kuna mina ostsin aktsiad ammu ja lisasin neid ka läinud aastal panusega Eesti kinnisvaraturu ja majanduse parenemisele, on minu keskmine soetushind vaid 14,2 eurot. See teeb minule aktsia dividenditootluseks suisa 13,4 protsenti. Seda eeldusel, et nõukogu kinnitab juhatuse dividendiettepaneku. Paraku tundub, et iseäranis hästi läks Merkol Leedus.

Ükski Eesti aktsia ei teinud jaanuaris miinust

Jaanuar oli mulle investeerimisel igati edukas. Merko Ehitus, mille aktsia läks tõusuhoogu pärast dividendipakkumist, on mul portfellis ka jaanuaris kenasti edenenud. Jaanuaris kallines see paber 8,2 protsenti. Ühtlasi olen nüüd olukorras, kus kolme aktsia osakaal portfellis on vähemalt kümme protsenti. Suurim on Netflix 13,9 protsendiga, järgneb Blackstone 12,6 protsendiga ja Merko Ehitus täpselt kümne protsendiga.