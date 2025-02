Energeetikas on muidugi huvitavad ajad. Kodanikuna kõrvalt vaadata on suhteliselt keeruline aru saada ulmelisest toetuste plaanist. Need numbrid on ülisuured. Valitsus küll äriplaani ei tee, aga tasuvusanalüüsid ja alternatiivkulude teema peaks laual olema ja kogu energeetikat peaks vaatama tervikuna. Siis tuleks leida optimaalne tulemus. Ütleks, et selgus selles maailmas ei ole väga palju suurenenud.