Brenti toornafta hind on paari viimase päevaga odavnenud nelja protsendi võrra, 74 dollarini barrelist. Gaasi hind Hollandi börsil kukkus samal ajal koguni 13 protsendi võrra, 51 euroni megavatt-tunnist.

Kuigi hulgiturul on langenud ka autokütuste hinnad umbes 4 protsendi võrra, siis Eesti tanklates on hinnad eelmise nädalaga võrreldes hoopis tõusnud. Tallinnas on nii bensiin kui diislikütus 3 senti liitri kohta kallim kui eelmise nädala lõpus.