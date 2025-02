Michal vesisalvesti supertoetusest: pole mõtet end liiga ilusana näidata

Eesti valitsus on varasemalt teada andnud, et soovib toetada suuremahuliste elektri salvestusvõimsuste loomist. Kuna üks suuremaid teadaolevaid selliseid projekte on Paldiski vesisalvesti projekt, siis tabas avalikkust täna hommikul ootamatult Eesti Mäetööstuse Ettevõtjate Liidu avalik kiri, milles nimetati projekti suurejooneliseks blufiks.