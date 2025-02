Piret Hartman ütles valitsuse pressikonverentsil, et on arutatud kohalike omavalitsuste võimalusi, eelarvet kasvatada. Mullu küsiti kohalikelt omavalitsustelt ja ettevõtjatelt, kuidas inimestele ja ettevõtetele meeldiks uusi koormisi saada.

«Tänaseks on jäänud kaks võimalust. Esiteks: kui viiakse ellu erinevaid arendusprojekte, siis on kohalikul omavalitsusel õigus küsida lisainvesteeringuid sotsiaalsesse taristusse,» ütles Hartman. See tähendab näiteks, et ehitataks kool, lasteaed või midagi muud. Ka praegu saavad kohalikud omavalitsused ise neid kokkuleppeid arendajatega teha, aga sellist seadust pole. Nüüd kaalutakse selline nõue ka seadusesse kirja panna.