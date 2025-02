Tallinna lennujaam soetab oma kontorisse 100 000 euro eest kabiinid

Hankedokumendist selgub, lennujaam ootab ettevõtjate pakkumisi 25. veebruarini. Tegemist on lihthankega. Lihthange on kolmeastelises hangete süsteemis kõige väiksem ning seda kasutatakse juhul kui toodete ja paigalduse maksumus kokku jääb 30 000 ja 150 000 euro vahele.

Lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Hints selgitab Postimehele, et kabiinid on mõeldud lennujaama töötajatele, et tagada rahulik ja tänapäevane töökeskkond.