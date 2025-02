«Mõneti üllatav on see, et üle kuue kuu tuleks rahapuhvri toel toime tervelt kolmandik eakatest ehk 60- kuni 74-aastastest inimestest, kuigi selles vanusegrupis on sissetulekud ühed kõige madalamad,» tõdes SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht jaepangas Elisabet Visnapuu.

Uuringust selgub, et oma rahalise olukorraga on väga rahul või pigem rahul kolmandik Eesti inimestest, seevastu väga rahulolematu või pigem rahulolematu on tervelt 44 protsenti vastanutest. «Uuringust torkab muu hulgas silma see, et üle poole inimestest, kes on iseenda tööandjad, on oma finantsolukorraga kas väga või pigem rahulolematud. Samal ajal on enam kui 60 protsenti juhtidest pigem rahul või isegi väga rahul,» märkis Visnapuu.